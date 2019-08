Uma das novidades que está sendo apresentada essa semana na Expointer, que acontece em Esteio (RS), é o Mapspet, a primeira carteira de vacinação on-line do Brasil. O aplicativo gerencia e organiza a saúde dos animais de estimação, como controle de vacinação, vermifugos, dietas, antipulgas e medicamentos.

Tutor, familiares e veterinários podem visualizar o registro do histórico de saúde e patologias. Outra funcionalidade é a que possibilita ao usuário interagir com as ONGs que fazem doação ou adoção de animais. O Mapspet é homologado pelo CRMV-RS, parceiro da iniciativa.