A ThoughtWorks, consultoria global de software, expandiu o seu escritório em Recife, agora instalado no bairro da Ilha do Leite. A operação, que começou com 30 pessoas divididas em duas salas, hoje tem capacidade para receber 200. A TW completa em 2019 dez anos de atuação no Brasil. O start aconteceu em Porto Alegre, com o escritório no Tecnopuc, onde a empresa tem um time de 213 pessoas.