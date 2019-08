A Expointer já começou e a próxima quarta-feira (28) é dia de falar sobre Inovação no Agronegócio na Casa do Jornal do Comércio. O time é de peso: o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luis Lamb, o diretor presidente da Stara Brasil, Gilson Trennepohl, o CEO da Aegro, Pedro Martins Dusso, e o CEO da Eirene Solutions, Eduardo Marckmann. A mediação do painel será desta colunista.

O encontro acontece às 10 horas. Inscrições podem ser feitas até terça-feira (27) pelo e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br