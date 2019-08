Uma prótese para a mão fabricada a partir de uma impressão 3D, capaz de realizar movimentos por impulsos musculares, é a aposta para ampliar o acesso de deficientes físicos a próteses mais baratas e funcionais.

O protótipo foi desenvolvido e utilizado por Andrey Hertel, estudante de engenharia eletrônica na Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná (Faesp), em Curitiba, com apoio do Sebrae/PR. Ele nasceu com agenesia (atrofia de órgão) em um dos braços, o que o fez estudar para aprender sobre microeletrônica aplicada a próteses.