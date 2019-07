A inovação é decisiva para a permanência das empresas no mercado, e neste processo o fundamental é perceber que o capital humano é que promove a verdadeira transformação. Essa é a visão da diretora-presidente do Badesul, Jeanette Halmenschlager Lontra, que destaca a iniciativa do projeto Mentes Transformadoras , série promovida pelo Mercado Digital, para inspirar mais empreendedores inovadores.