A startup gaúcha Whatsshare agora atende pelo nome de Suiteshare. O anúncio foi feito ontem, e a mudança atende a um pedido do WhatsApp, que tem feito uma varredura por negócios pelo Brasil que usam a plataforma para identificar possíveis violações nos termos de uso - em alguns casos, as operações estão tendo que ser descontinuadas. No caso da startup, o negócio foi validado pela plataforma norte-americana, porém o nome parecido incomodou. "Nós conversamos com eles, apresentamos a nossa solução, e eles gostaram, apenas com essa ressalva do nome", conta o cofundador e gestor de negócios da Suiteshare, Marlon Candido. A startup trabalha em cima de APIs do WhatsApp para transformar o número em um link, o que possibilita que as empresas possam usá-lo em ambientes digitais. Sabe quando você acessa um site e lá está o símbolo do WhatsApp? Ao clicar, cai direto no chat, e o diálogo já se inicia. A mudança foi encarada como oportunidade pela empresa, que completa um ano de operação, tem 150 clientes e começou, recentemente, um processo de aceleração com a Ventiur - o que resultou em um aporte de R$ 150 mil. "Agora, vamos avançar para outras plataformas, como o Telegram e o Messenger, e incorporar novas funcionalidades, como a integração com soluções de CRM. Nossa meta é continuar crescendo 35% e internacionalizar nossa operação", destaca Candido.