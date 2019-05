StartSe inaugura operação no Vale do Silício

A StartSe, empresa de educação executiva continuada, vai ter uma base educacional no Vale do Silício (EUA), a StartSe University. A informação foi confirmada pelo CEO da empresa, Pedro Englert, que esteve essa semana em Porto Alegre. A expectativa é iniciar em julho.

“Estamos levando a operação da StartSe para o Vale do Silício e, com isso, o que fazemos hoje para o Brasil poderemos fazer no mundo com a nossa plataforma global”, conta. A sede ficará em Palo Alto e receberá o escritório da empresa, um laboratório de Inteligência Artificial em parceria com a startup Olivia e uma sala e aula para a realização de cursos. A meta é atender brasileiros e estrangeiros que queiram estudar o currículo da chamada nova economia – devem ser 1 mil alunos ainda neste ano e 3 mil em 2020.

Para colocar o projeto de pé e financiar seu primeiro ano de funcionamento, a StartSe está investindo R$ 5 milhões, o maior aporte feito até hoje pela empresa. Em dois anos, 100 mil pessoas passaram pelos cursos, programas e eventos da StartSe. “Nosso propósito é criar novos começos. Ensinamos as ferramentas, recursos e mindset que as pessoas e empresas precisam para navegar nesse novo mundo”, explica Englert.

A receita da StartSe saltou de R$ 3 milhões em 2016 para R$ 36 milhões no ano passado. A expectativa é alcançar R$ 70 milhões em 2019.