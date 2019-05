Já está na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) uma nova versão da Lei de Inovação de Porto Alegre. O documento traz novidades para incentivar o desenvolvimento de negócios no município, oferecer maior apoio às startups e assegurar a continuidade de projetos de inovação. A nova lei é resultado de um trabalho realizado ao longo de quase um ano pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (Comcet) que, a pedido da SMDE, revisou a legislação e emitiu um parecer técnico com as adequações necessárias à lei de 2013. Uma das contribuições mais marcantes da nova versão é a regulamentação do Gatilho da Inovação, que destina todo o valor de crescimento líquido do ano do ISS da empresa contribuinte para crédito no ano fiscal seguinte. Outra novidade é o Programa para Empreendimentos Inovadores (Startups). "Temos pressa em aprovar a nova Lei ainda em 2019, até porque se trata de um texto de 2013 que precisava ser atualizado", comenta o presidente do Comcet e ex-presidente da Assespro-RS, uma das associações integrantes do colegiado, Jorge Antonio Branco.

Streaming e gatonet I

A popularização dos serviços de streaming no Brasil mudou a forma como os brasileiros consomem conteúdos pela televisão - está aí o Netflix e seus milhões de adeptos para confirmar esse novo momento. Por outro lado, é mais uma dor de cabeça para as empresas de TV por assinatura, que lidam com o aumento significativo da pirataria, o popular gatonet. Existem hoje mais de 3,3 milhões de decodificadores piratas em funcionamento no Brasil. Sem a pirataria, o mercado de televisão por assinatura teria receitas anuais de R$ 4 bilhões a mais e estaria pagando R$ 550 milhões a mais de impostos anualmente.

Streaming e gatonet II

A TV paga chegou a 17,7 milhões de lares em 2018, segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA). Se o gatonet fosse uma empresa legalizada, ocuparia a terceira colocação no ranking, atrás de Claro/Net, com 8,9 milhões de clientes, e da Sky, com 5,2 milhões. O diretor de vendas da Irdeto no Brasil e América Latina, Gabriel Ricardo Hahmann, comenta que usar decodificadores piratas é um risco. "Hackers podem roubar qualquer tipo de informação, dados bancários, acesso a e-mail que são usados como backup e tudo pode ser colocado em risco."

Blockchain nos supermercados

O Carrefour avança no uso de tecnologia para rastreamento dos produtos comercializados em suas lojas com o lançamento da primeira linha de produtos com Blockchain. A Suíno Sabor & Qualidade chega a todas as lojas da rede no estado de São Paulo com essa tecnologia. Os clientes poderão acessar informações detalhadas de todas as etapas de produção e distribuição, desde a fazenda até a chegada em loja. Até 2022, 100% dos produtos desta linha deverão usar essa tecnologia, parceria com a Safe Trace.

Geeks em POA

A POA Geek Week vai reunir o universo de games, tecnologia e entretenimento de hoje até domingo na Pucrs. Uma das atrações é o PGW Experience, que oferecerá uma experiência imersiva de aprendizado e colaboração por meio de workshops de board games e RPG.