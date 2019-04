Museum of Me propõe um mergulho em sua alma digital

Quem estiver em São Paulo até o dia 20 de maio poderá vivenciar uma jornada audiovisual de um minuto a partir das suas imagens compartilhadas nas redes sociais. A instalação Museum of Me utiliza Inteligência Artificial para interpretar a vida digital do visitante e estimular sensações por meio de um sistema de som dinâmico.

O visitante entra em uma sala inicialmente escura e silenciosa. Primeiro, percebe um som, depois, uma imagem e outras luzes em sua visão periférica. Progressivamente, os monitores são despertados em uma explosão de cores e sons. Os padrões e as fotos se combinam para fazer uma colagem caleidoscópica abstrata. Então, surgem palavras: hashtags e legendas que correspondem às fotografias compartilhadas – grandes, pequenas, de cabeça para baixo e de lado.

São palavras familiares, registradas pelo próprio usuário nas redes sociais. As fotos se tornam gradativamente mais reconhecíveis e começam a ser descritas em legendas. O computador passar a ler e processar suas memórias, em imagens, palavras e gráficos.

A obra foi desenvolvida pela Cactus e a experiência é apresentada pela Accenture. A exibição acontece na Avenida Paulista, 1.230, com entrada gratuita.