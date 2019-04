Série vai discutir síndrome de impostora e liderança feminina

Como vencer a síndrome de impostora e acelerar a formação de líderes mulheres? Esse é o tema do primeiro episódio da série Protagonismo Feminino do Dito Efeito, iniciativa do Pacto Alegre e idealizado pela uMov.me).

Na segunda-feira (29), Dulce Ribeiro, coach e consultora e Susana Kakuta, CEO do Tecnosinos, vão debater esse tema a partir das 18h às 21h, na uMov.me Arena (Rua Professor Cristiano Fischer, 464 - Porto Alegre). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site https://bit.ly/2DoMXCM.

Essa série de episódios tem a curadoria desta colunista e trata o tema do Protagonismo Feminino a partir de um viés transformador. A ideia é promover debates propositivos, que nos permitam entender os motivos que ainda levam as mulheres a serem colocadas muitas vezes em uma posição de inferioridade pela sociedade, quais os impactos disso e, principalmente, apresentando ideias, ferramentas e exemplos inspiradores para superarmos essa realidade.

O Dito Efeito tem como embaixadores o pró-reitor de Inovação da Unisinos, Alsones Balestrin, o superintendente de inovação e desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy, e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís Lamb, que definiram os 11 temas do Dito Efeito: Liderança 4.0, X-Tech, Protagonismo Feminino, Futuro do Trabalho, Inteligência Artificial, Design/Marketing, Histórias de Vida, Sucesso e Fracasso, Transformações Globais, Educação, Economia Criativa e Cultura.

Conheça quem vai conduzir este debate:

Patricia Knebel (Curadora e mediadora): Storyteller, colunista de Tecnologia e Inovação do Jornal do Comércio e fundadora do Estúdio Editorial – Content Innovation Lab. Autora de nove livros, entre eles Dos Grãos aos Chips: a História da Tecnologia e da Inovação no Rio Grande do Sul, finalista do Prêmio Jabuti.

Dulce Ribeiro (Facilitadora): Coach, consultora, aconselhadora biográfica, professora da ESPM e Fadergs. Facilitadora do Hub Dinheiro e Consciência e da rede PARSIFAl 21 no Rio Grande do Sul. Mestre em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia das Organizações.

Susana Kakuta (Facilitadora): CEO do Tecnosinos. Ex-Secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do RS, ex-presidente do Badesul. Doutora em Economia e Relações Internacionais.