IoTA será hub para pesquisa e criação de soluções de Internet das Coisas

Hub de disseminação de conhecimentos sobre Internet das Coisas (IoT) e de colaboração entre empresas, o IoT Academy (IoTA) será lançado oficialmente no dia seis de maio, na PUC-Campinas. O chefe do Núcleo de IoT do MCTIC, Guilherme de Paula Corrêa, vai falar sobre os planos para essa tecnologia no Brasil.

O IoTA é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Inovação Tecnológica da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) da universidade com a Fibo – a primeira startup a se instalar na PUC-Campinas. Players como Konker, Matera e GM7 já aderiram a esse novo ecossistema, que também funcionará como laboratório para alunos e professores.

O espaço conta com uma área de administração, um ambiente para reuniões e a área de operações da IoT Academy, composta de bancadas, estações de trabalho e equipamentos de tecnologia, entre eles sensores de RFID que já fazem parte de um projeto-piloto. Todo complexo, que inclui ainda uma área de convivência e de descompressão, soma cerca de 200m². “Ao abrir suas portas para a iniciativa privada, em um setor de ponta como IoT, a PUC-Campinas mostra uma visão de futuro que haverá de dar bons frutos”, comenta o diretor da Fibo, Alexandre Bueno.

Outro projeto da IoT Academy que está sendo preparado para esse ano é um livro que vai apresentar cases de grandes empresas e instituições que estão liderando a concepção e a implantação de projetos de Internet das Coisas no Brasil, como Bayer, Natura, Claro, HT Micon, Microsoft e Instituto Cesar. A obra é uma iniciativa com a Fibo e do Estúdio Editorial e será lançado em outubro, durante a Futurecom, em São Paulo.