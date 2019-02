"Meu papel é assegurar o rumo do Pacto Alegre. Quando encontrarmos perguntas sobre algum tema, iremos articular as respostas para elas. Meu desejo é ver um total compromisso com essa iniciativa. Aos desafios que surgirem, precisaremos de projetos capazes de suprir as necessidades, e ajudarei a implementá-los, com a anuência dos integrantes da Mesa Diretora do Pacto Alegre", afirma o espanhol Josep Miquel Piqué, mentor de iniciativas relevantes com o 22@, em Barcelona, e nome importante do Pacto Alegre, iniciativa que quer transformar a capital gaúcha a partir da inovação.

A entrevista exclusiva com Piqué é uma das atrações do Cenário Digital , caderno especial que está disponível em versão impressa e nas plataformas digitais do Jornal do Comércio e que teve a curadoria do Mercado Digital.

