Players jurídicos e inovação

A prática jurídica não pode ficar atrelada ao passado. Essa é a inquietação por trás de um movimento bem interessante que desembarca neste fim de semana em Porto Alegre. O Global Legal Hackathon - GLH2019 vai unir players do mercado jurídico a empreendedores da área de design e Tecnologia da Informação (TI), turmas que geralmente não conversam muito entre si, para estimular novas ideias e projetos para a transformação deste setor. O encontro acontece nos dias 22, 23 e 24 e é realizado simultaneamente em mais de 40 cidades-sede ao redor do mundo. Em Porto Alegre, a maratona de 54 horas será na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). Gustavo Sudbrack, um dos líderes desta iniciativa e embaixador em Porto Alegre da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), comenta que há muitos anos o direito não passava por uma mudança tão grande. "Hoje se discute muito que o mercado segue precisando de serviços jurídicos, mas não necessariamente de advogados. E é nesse cenário que nós estamos inseridos e precisamos nos adaptar. Sem um ecossistema de inovação com um foco jurídico, o Rio Grande do Sul, reconhecido por ser um polo de grandes juristas e de justiça desenvolvida, corre o risco de ficar para trás", alerta.

GLH2019 I

Hoje em dia os tribunais já trabalham com cadastros e processos eletrônicos – alguns nem usam mais papel. Temas como automatização de documentos e análise preditiva de julgamentos já estão na pauta. Mas, isso precisa se intensificar, alerta Gustavo Sudbrack. “Precisamos que essa tecnologia que está impactando outros mercado também chegue para o mundo jurídico”, diz. A realização da edição de Porto Alegre do #GLH2019 é uma realização do escritório Lini & Pandolfi e da FMP, com apoio do Legal Hackers.

GLH2019 II

O #GLH2019 é uma competição mundial com três fases eliminatórias e grande final será no mês de maio, em Nova Iorque (EUA). Cada capítulo pode lançar seus desafios, e os times do Hackathon têm liberdade para desenvolver soluções que quiserem. Para o evento global, foi lançado o desafio de resolver a cobrança de honorários pelos escritórios usando Blockchain, o que já dá uma sinalização das tecnologias que estão no radar.