Silo Verde anuncia fusão com Grupo Triel-HT

A startup gaúcha Silo Verde, sediada no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS) e que atua com armazenagem sustentável, tecnologias e sistemas de Inteligência Artificial, anunciou em Atlanta (EUA) fusão com o Grupo Triel-HT, de Erechim (RS), player de soluções em implementos rodoviários, logística agroindustrial e viaturas especiais.

O percentual acionário adquirido pela Triel e os valores globais que envolveram a operação não foram divulgados pelas companhias – porém, foi confirmado que superam a casa dos sete dígitos. O informação foi revelada durante a International Production & Processing Expo (IPPE), maior feira mundial do segmento, que aconteceu nos Estados Unidos.

O sócio-fundador da Silo Verde, Manolo Machado, comenta que a consolidação com o Grupo Triel é um indicador de sucesso da startup. “É um grande momento para todos que construíram esta história, e mais um grande capítulo que se inicia”, comemora. As ações comercias e operações conjuntas entre a Silo Verde e a Triel deverão ajudar a consolidar da startup gaúcha no Brasil e ajudar na expansão para a América Latina, projeta o sócio e diretor comercial da Silo Verde, Maurício Bruno.

A Silo Verde recebeu o Prêmio Eco Brasil 2017 pelo seu desenvolvimento a partir de iniciativas sustentáveis. Internacionalmente, foi finalista do Marine Plastics Innovation Challenge 2017, programa desenvolvido pela ONU Meio Ambiente e apoiado pela Think Beyond Plastic.

Para Darlan Dala Rosa, sócio da Triel, “se unir a uma empresa inovadora e de alta tecnologia, empregável a todo o portfólio atual da Triel, está dentro da estratégia da empresa de se consolidar cada vez mais em seu mercado”.