Conteúdos serão enviados via Messenger, uma das plataformas com mais usuários do mundo CLAITON DORNELLES /JC

Os leitores do blog Mercado Digital, spin off da coluna publicada no Jornal Comércio, já podem começar a receber as notícias sobre o mercado de tecnologia e inovação direto no seu Messenger. Um robô, desenvolvido pela Intelichat, vai fazer o envio automático das notícias.

Ao dar a autorização para a assistente virtual, os usuários passarão a receber uma vez ao dia uma seleção de notícias do blog, com a curadoria desta jornalista, além de poder enviar críticas e sugestões. Para se cadastrar, basta clicar no botão localizado no banner principal do blog ou acessar o link

“O Mercado Digital é uma fonte de informação na qual as pessoas confiam e agora os usuários poderão optar por receber as notícias via Messenger, que é um dos aplicativos de mensageria e redes sociais mais utilizado do mundo”, explica Juliano Statdlober, diretor de desenvolvimento e tecnologia da Qualitor, empresa a qual pertence a Intelichat. Segundo ele, isso pode ajudar as pessoas a se informarem de uma maneira mais dirigida. “Com esse bot, as pessoas escolhem as fontes das quais querem receber informações e a ferramenta passa a fazer essa entrega inteligente”, acrescenta.