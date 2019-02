99 implanta rastreador de comentários para coibir assédio

O assédio tem sido uma preocupação crescente entre os usuários dos serviços de mobilidade urbana. De olho nisso, a 99 (app que conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1 mil cidades no Brasil) lançou um rastreador de comentários para coibir essa prática.

A tecnologia consegue ler os comentários deixados no app após o término das corridas e identificar uma série de palavras e contextos que podem estar relacionados a assédios. A partir disso, uma equipe especializada faz uma segunda checagem para avaliar os detalhes da ocorrência e tomar as devidas providências -- que podem incluir bloqueio e suporte para investigação pelas autoridades policiais.

O mapeamento de expressões relacionadas a casos de assédio foi desenvolvido em parceria com a consultoria Think Eva, que desenvolve estratégias para empresas interessadas em trabalhar igualdade de gênero com profundidade.

Em colaboração com a Think Eva, a 99 desenvolveu também um protocolo de atendimento humanizado, que inclui suporte, resolução e acompanhamento a eventuais vítimas de assédio, preconceito e qualquer forma de discriminação. De acordo com a empresa, a equipe de segurança foi capacitada dentro de preceitos de feminismo para ser capaz de cuidar dos casos com responsabilidade e conhecimento de causa.