Conexões de Negócios do JC debate futuro de Porto Alegre

Evento Cenário Digital é uma das atrações do ciclo de debates Conexões de Negócios, do JC MARIANA CARLESSO/JC

Um debate sobre o futuro das cidades e as iniciativas que estão sendo realizadas de forma colaborativa em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul vai reunir nomes de peso nesta quinta-feira (07) no Jornal do Comércio. As inscrições já estão encerradas.

Susana Kakuta (CEO do Tecnosinos), Marciano Testa (CEO do Agibank), Cesar Paz (fundador do POA Inquieta), Luis Humberto Villwock (agente de Prospecção e Negociação do Tecnopuc) e Alexandre Horn (diretor Técnico da Procempa) vão abordar iniciativas locais importantes, como o Pacto Alegre, que tem como meta tornar Porto Alegre uma referência internacional em inovação, empreendedorismo de alto impacto e qualidade de vida.

Além dos painelistas, o debate terá a participação especial de Jorge Audy (superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs) e Luis Lamb, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – ambos são nomes importantes para a criação a Aliança pela Inovação, que tem o Pacto Alegre como um dos principais resultados práticos.

A cobertura do evento estará disponível no especial Cenário Digital que circula no dia 21 de fevereiro em todas as plataformas do JC, e que conta com a curadoria de conteúdo desta colunista.

Conheça os painelistas

Susana Kakuta - CEO do Tecnosinos, é doutora em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri. É ex-secretária do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ex-presidente do Badesul.

Marciano Testa - Fundador do Agibank, maior banco de controle privado do Sul do país. Nos últimos anos, buscou a excelência em processos regulatórios e de gestão através da formação em Governança Corporativa (Insead | França) e no APG Sênior, Programa de Gestão Avançada da Amana-Key (SP), Governança Corporativa pelo IBGC e o Executive Program da Singularity University.

Cesar Paz - Empreendedor serial, engenheiro e mestre em design estratégico, já trabalhou com estratégia digital para as principais marcas do mercado brasileiro como Bradesco, Toyota, GM, Natura, Rio2016, Vale, Embraer, C&A, entre outras. Fundador do movimento coletivo “Porto Alegre Inquieta”, da AG2 Publicis e da ABRADi (Associação Brasileira de Agentes Digitais). Eleito pela plataforma Proxxima um dos 10 profissionais mais inovadores do mercado brasileiro.

Luis Humberto Villwock - Doutor em Administração e especialista em Comércio Exterior, é Agente de Prospecção e Negociação do Tecnopuc e professor da Escola de Negócios da PUCRS. Coordena o Grupo de Trabalho para a Inovação de Porto Alegre - Pacto Alegre, representando a Aliança entre UFRGS, PUCRS e Unisinos.

Alexandre Horn -Diretor Técnico da Procempa, é mestre em Engenharia Eletrotécnica de Computadores com ênfase em Inteligência Artificial. É professor universitário em graduação e pós-graduação e consultor e colaborador em fundos de investimentos, aceleradoras, coworkings e espaços de economia criativa.