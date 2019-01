O dólar foi o principal motivo para a queda nas vendas de tablets no Brasil no terceiro trimestre de 2018. A alta da moeda americana provocou a elevação nos preços dos modelos de entrada e afetou o abastecimento do varejo de produtos de média e alta performance.

Em julho, agosto e setembro do ano passado, foram vendidas 982 mil unidades, 4,4% a menos do que no mesmo período de 2017, quando foram vendidos 1,27 milhão de tablets. Já em relação ao segundo trimestre de 2018, quando foram comercializados 763 mil tablets, houve alta de 26,6%. Os dados fazem parte do IDC Brazil Tablets Tracker Q3, estudo da IDC Brasil.