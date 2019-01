Máquina simula pressão exercida pelo corpo humano no assento e suor Ford/Divulgação/JC

O Robutt, robô da Ford que começou a ser usado há pouco mais de um ano na Europa para testar a resistência dos bancos, ganhou uma nova funcionalidade. Agora ele vai medir o suor dos passageiros dos carros, como de uma pessoa que saiu da sua corrida diária e sentou no banco.

Inicialmente, o Robutt simulava apenas a pressão exercida pelo corpo humano no assento. Agora, reproduz o peso e as dimensões de um homem, aquecido a 36°C e com transpiração de 450 mililitros de água, sentando e se movimentando sobre o banco.

A meta destes testes é garantir que os bancos dos carros se mantenham intactos por muitos anos sob diferentes condições de uso.