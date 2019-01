As compras do super na porta de casa

As vendas on-line dos supermercados devem ganhar força no Rio Grande do Sul com a transformação da Gurvam em uma plataforma de marketplace, capaz de reunir diversos supermercadistas em um mesmo ambiente para fazer a entrega dos produtos diretamente ao cliente final.

A plataforma, que até então atendia apenas o Comercial Zaffari e em alguns bairros de Porto Alegre, começou 2019 com planos importantes. Vai ganhar dois novos sócios, está em processo de pré-aceleração e quer avançar para novas cidades, não capitais, de até 200 mil habitantes.

“Com o nosso negócio, geramos um novo e rentável canal de vendas para os supermercados, facilitamos a vida dos clientes que podem receber as compras na porta da sua casa e ainda geramos oportunidade para as pessoas que estão em busca de trabalho”, comenta a CEO da Gurvam/Shoppr, Bianca Tiburski Vaz Costa.

A sistemática é simples. A equipe da Gurvam cadastra os produtos dos supermercadistas, faz a venda on-line e tem uma equipe de personal shoppers, pessoas treinadas que fazem as compras. A entrega é feita direto no endereço dia e horário indicado pelos clientes. Bianca está à frente também da plataforma de vendas on-line Shoppr, que atende exclusivamente a uma rede de supermercados de Porto Alegre.