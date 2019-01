A efervescência do ecossistema de inovação de Porto Alegre chamou atenção do Founder Institute, considerado um dos maiores programas de aceleração de ideias do mundo. Com base na cidade de Palo Alto, no Vale do Silício (EUA), e presente em 225 cidades, a iniciativa já começou a recrutar startups em estágio inicial na capital gaúcha.

"Queremos nos conectar com todos os empreendedores de Porto Alegre que têm essa vontade de criar algo inovador. É um programa de treinamento e formação de fundadores. Não há obrigação de já ter uma startup estruturada”, explica o diretor de Parcerias e Recrutamento do Founder Institute Porto Alegre e CEO da Techpar Global, Michel Costa. Serão 90 dias de treinamento semanais, com trabalhos acompanhados por mentores da região e globais.

A cada semana, os empreendedores precisarão entregar tarefas para irem avançando de fase. Depois de graduado, eles passam a ter uma espécie de fast track, acessando com maior rapidez a rede Founder de investimento. Em todo o mundo, as graduadas pelo programa no mundo somam mais de US$ 20 bilhões de valuation. De hoje e até março serão realizados diversos eventos de recrutamento para as ações na capital.