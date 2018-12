O Shopping Total lançou nesta semana um novo recurso integrado as cancelas de acesso ao estacionamento: a geração de QR code nos tickets. A meta é tornar o atendimento no acesso ao empreendimento mais interativo.

Para ativar o novo recurso o Shopping aproveitou a ação de Natal – quem ingressar no empreendimento será impactado com o vídeo da campanha promocional Mil Motivos Para Comemorar. Para conferir a novidade bastar posicionar a câmera do celular no ticket e ler o QR code.

O Shopping Total é o primeiro Shopping Center da região Sul e o segundo do Brasil a dispor dessa inovação, que foi desenvolvida pela empresa holandesa WPS Estacionamentos Inteligentes.