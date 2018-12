As marcas chinesas salvaram o terceiro trimestre de 2018 do segmento de smartphones. As vendas mundiais destes dispositivos tiveram crescimento de 1,4%, atingindo 389 milhões de unidades. Dados do Gartner mostram que se tirássemos a Huawei e a Xiaomi da lista global de fabricantes de smartphones, as vendas para usuários finais teriam declinado 5,2%.

Estes fabricantes estão ganhando espaço com a oferta de aparelhos de baixo preço, recursos de câmera aprimorados e telas de alta qualidade de resolução. Em tempo: a Huawei viu a demanda por seus equipamentos crescer 43% no terceiro trimestre de 2018. Mas, nem, tudo está indo bem para a companhia. A diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, ficou 11 dias presa no Canadá, e foi solta ontem. Ela é acusada de violar sanções ao Irã impostas pelos EUA e de conspirar para fraudar instituições financeiras.