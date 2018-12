A 99, plataforma de mobilidade urbana que integra a empresa global DiDi Chuxing, está lançando mão da tecnologia de Realidade Virtual para capacitar os motoristas da sua base. A novidade será implementada nas 24 unidades da Casas 99, espaço destinado ao acolhimento e desenvolvimento dos condutores. Em Porto Alegre, o local fica na avenida Padre Cacique, 290, 3º andar.

Para o treinamento, os motoristas receberão um óculos de realidade virtual 360° para vivenciar as etapas de uma corrida. A ideia é apresentar as funcionalidades de proteção disponíveis no aplicativo da 99 como a Central de Segurança 24x7, o alerta de áreas de risco e o uso de inteligência artificial no monitoramento das chamadas.