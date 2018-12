Premiação a não rebeldia

A gaúcha WeFix, primeira plataforma do Brasil a conectar clientes a técnicos de smartphones, ficou entre as 12 startups destaque do InovAtiva Brasil, programa gratuito de aceleração para negócios inovadores do MDIC. A empresa foi uma das 82 a fazer o seu pitch para investidores que participaram essa semana, em São Paulo, do Bootcamp Nacional e do Demoday InovAtiva 2018. Anderson Diehl, mentor desde junho do sócio fundador da WeFix, Lucas Paniz, está acompanhando os passos da empresa de perto.

"A WeFix é uma startup muito promissora. E muito disso se deve ao fato de que o Lucas tem a humildade para ouvir, aceitar feedback e discordar, claro, mas não sem antes refletir", diz. Segundo ele, isso é uma grande virtude, pois uma das maiores dificuldades dos investidores-anjo e das aceleradoras é se relacionar com a rebeldia de alguns jovens empreendedores.

"Muitos se acham autossuficientes, mas não tem as horas de voo necessárias para comandar essa aeronave chamada startup. Por isso, a participação dos mentores é tão essencial", acrescenta, orgulhoso do seu pupilo.