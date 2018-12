Gerbase é Engenheiro do Ano 2018 na área privada

Fundador da Altus e presidente da Ayga, o engenheiro eletrônico Luiz Francisco Gerbase é o Engenheiro do Ano 2018 na área privada. A distinção é da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) e a cerimônia acontece na próxima segunda-feira.

“É uma honraria e um momento em que percebo que tudo que foi construído até aqui é resultado da influência de muitas pessoas importantes que passaram pela minha vida. Hoje eu procuro devolver para a sociedade e para outras pessoas tudo que recebi”, destaca Gerbase.

Na área pública, o destaque é Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs. O homenageado especial é Nelson Kalil Moussalle, presidente da Sergs no biênio 2015-2017.