Já tem nome e data para ser lançado o projeto conjunto que vai unir Sebrae-RS, Tecnopuc, Tecnosinos, Zenit e Feevale Techpark para selecionar e preparar startups para a internacionalização. O protocolo de cooperação para o Programa Global Tech será assinado no próximo dia 11, durante o Demoday Startups Digital. Cerca de 10 a 15 empresas serão selecionadas e a ideia é que comecem em março a ser preparadas para alcançar o mercado europeu a partir de Portugal. A notícia desta parceria foi dada com exclusividade ao blog Mercado Digital, do Jornal do Comércio, pela coordenadora de economia digital do Sebrae-RS, Débora Chagas, durante o Web Summit Lisboa, que aconteceu em novembro. O Demoday terá ainda apresentações como o painel A Porto Alegre que queremos, case do Agibank e pitches das finalistas do StartupRS Digital. O evento, realizado pelo Sebrae-RS, acontece no Instituto Caldeira Inovação.