O Banco de Sangue Virtual, projeto gaúcho que começou no ano passado com 62 doadores voluntários e hoje já conta com 3,5 mil pessoas cadastradas, vai crescer. E, para isso, a iniciativa está com uma campanha ativa no Vakinha para desenvolver um novo site e automatizar as notificações, os processos e os cadastros dos usuários. A meta é conseguir expandir nacionalmente. Pelo site, é possível filtrar os doadores por cidade e tipo sanguíneo. Sempre que há uma necessidade de doação, as pessoas são comunicadas, bem como os locais e horários. "Esse é um projeto de pessoas ajudando pessoas. Saímos daquele pensamento individual para o coletivo", destaca Ricardo Nunes, voluntário do Banco de Sangue Virtual.