Gaúchos e portugueses participam de rodada de negócios

Lisboa

O Web Summit chegou ao fim, mas a sexta-feira (9) foi agitada para os empresários gaúchos que fazem parte da missão do Sebrae-RS e o CIN/Fiergs. Uma rodada de negócios reuniu brasileiros e portugueses no Polo Tecnológico de Lisboa (Lispolis), na região de Cardine.

O networking já começou na mesa de almoço, onde os empresários foram posicionados de acordo com as afinidades dos seus negócios. Depois, foram feitas algumas apresentações de empreendedores brasileiros que estão morando e fazendo negócios em Portugal.

É o caso do carioca Nelson Cid, da The Dots, que está há três anos em Lisboa. “Tem que vir com visão de médio e longo prazo. É importante ter paciência, mas depois que pega tração é possível fazer negócios não só em Portugal como no resto da Europa”, comenta.

Depois das apresentações iniciais, os brasileiros e portugueses encararam uma tarde de rodadas, um a um, por dez minutos.

“Está sendo uma ótima oportunidade para conhecermos as empresas e, se tudo der certo, criar uma conexão com as operações com as quais já trabalhamos”, comenta o parceiro Senior da inoDev, João Cabral . A empresa portuguesa é especializada em consultoria em gestão e inovação.