Débora diz que intenção é buscar projetos inovadores com intenção de internacionalizar operações PATRICIA KNEBEL/ESPECIAL/JC

Está em fase avançada o projeto de unir os quatro principais parques tecnológicos gaúchos – Tecnopuc, Tecnosinos, Zenit e Feevale Techpark - para buscar startups com projetos inovadores que tenham intenção de internacionalizar as suas operações.

Serão selecionadas de 10 a 12 empresas. A realização do projeto é do Sebrae-RS - o projeto já foi até assinado pela instituição.

“A nossa intenção é buscar startups com produtos inovadores, prepará-las ao longo do ano e trazê-las prontas para o Web Summit 2019 a fim de buscarem oportunidades em Portugal”, explica a coordenadora de economia digital do Sebrae-RS, Débora Chagas.