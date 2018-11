Elevator Pitch no Web Summit Lisboa

Uma das atrações mais interessantes da área de exposições do Web Summit Lisboa é o Elevator Pitch, iniciativa criativa da EDP, empresa portuguesa de energia, na qual empreendedores de startups com soluções para essa área são convidados a entrar em um elevador e, durante um minuto, apresentar sua ideia.

Se interessar aos gestores, as conversas continuam depois. Os números das duas edições anteriores do Web Summit são instigantes para quem quer emplacar a sua ideia: a EDP ouviu cerca de 400 pitches, selecionou mais de 100 para reuniões de negócios, lançou 20 projetos-piloto com estas empresas e investiu em três startups.