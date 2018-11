Lisboa

Quase 70 mil pessoas de 159 países estão em Lisboa para o Web Summit 2018. Uma curiosidade: dados da organização do evento apontam que os participantes percorrerão cerca de 975 mil quilômetros ao longo da semana e beberão cerca de 367,5 mil cafés.

Aliás, para manter todos bem acordados durante o dia, café gratuito é o que não falta no evento. O participante pode usar as máquinas tradicionais ou encontrar pelo caminho um “representante do espaço” com sua máquina portátil de espresso, como a própria colunista presenciou. Vários desses “astronautas” transitam pela área de exposição, mantendo o tom tecnológico do evento.