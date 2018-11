Web Summit Lisboa: Atenas é anunciada como a capital mais inovadora da Europa pelo European Capital Of Innovation Awards 2018 #iCapitalAwards. O prefeito de Atenas, Georgios Kaminis (à direita na foto), recebeu um cheque de 1 milhão de euros das mãos do comissário para Pesquisa, Ciência e Inovação da Comissão Europeia, Carlos Moedas PATRICIA KNEBEL/ESPECIAL/JC

Com direito à torcida fervorosa no Altice Arena, Atenas foi anunciada como a capital mais inovadora da Europa pelo European Capital Of Innovation Awards 2018 #iCapitalAwards. O prefeito de Atenas, Georgios Kaminis, recebeu um cheque de 1 milhão de euros das mãos do comissário para Pesquisa, Ciência e Inovação da Comissão Europeia, Carlos Moedas durante o Web Summit 2018, nesta terça-feira (6), em Lisboa.

Uma das ações feitas pelo governo grego recentemente foi a renovação do Mercado Público de Kypseli, um edifício histórico de 90 anos, para criar um novo espaço para o empreendedorismo social. “Atenas encontrou um novo propósito para reverter a crise econômica e social por meio da inovação. Precisamos tolerância para o risco de inovar para inovar”, defende Moedas.