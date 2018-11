O que brasileiros precisam saber para fazer negócios em Portugal? Gabriel Walmory, sócio da Broggini Consultoria, dá dicas para não errar ao tentar se aproximar do mercado português. Walmory comenta sobre o estilo de fazer negócios dos portugueses e quanto as dimensões de mercado precisam ser consideradas. O Mercado Digital faz a cobertura do Web Summit Lisboa, com apoio de Sebrae-RS, Feevale e Dinamize.