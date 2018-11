Equipamento está instalado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre BIBI CALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC

Saiu de casa correndo, esqueceu de comprar um presente para o recém-nascido e não quer chegar de mãos vazias no hospital? A Calçados Bibi está com um projeto piloto inédito para conquistar este perfil de consumidor.

A empresa instalou no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a primeira vending machine de calçado infantil do Brasil. São seis opções da linha Afeto, para recém-nascidos. Cada máquina tem a capacidade de armazenar 240 pares. Para comprar, o usuário precisa apenas selecionar um dos produtos na tela interativa e fazer o pagamento via cartão de crédito. Em seguida, o produto sai da prateleira.

A ideia faz parte do projeto Ninho de Inovação, que reconhece e premia as melhores ideias submetidas e enviadas ao comitê de Inovação da empresa por colaboradores, franqueados e fornecedores.