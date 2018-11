Player global com presença em 200 países e 254 milhões de contas ativas, o PayPal não quer nem ouvir falar de zona de conforto ou na tranquilidade que, até bem pouco tempo, caracterizava os líderes dos seus segmentos. "O fato de termos nascido antes não nos coloca em vantagem, muito pelo contrário. Existem cada vez mais startups e novos modelos de empresas nos desafiando a fazer cada vez melhor", afirma a CEO da companhia no Brasil, Paula Paschoal. Ela esteve em Porto Alegre essa semana, onde participou do evento Brasil de Ideias. Dentro do PayPal, comenta a gestora, a meta é reinventar constantemente a maneira como a empresa realiza os seus processos, os produtos que cria e como leva mais segurança aos consumidores nas transações de pagamento que realiza. Dentro deste desafio, as tecnologias emergentes são fortes aliadas. Inteligência Artificial (IA) e Blockchain estão no radar da corporação, que já está desenvolvendo projetos nesta área, apesar de ainda não estarem em estágio de divulgação. "Temos certeza que o Blockchain veio para ficar e que vai para revolucionar a indústria de pagamentos, e tantas outras. O mesmo vale para IA, que está sendo usada para reconhecimento facial aprovação de transações e em breve vai dominar a nossa vida", aposta. Outra tecnologia que parecia que tinha sucumbido mesmo antes de deslanchar e que está muito forte nos países desenvolvidos, inclusive nos meios de pagamentos, é o QRCode. "Parecia que não ia vingar, mas vemos muitas aplicações surgindo. Na China, em cada esquina tem um QRCode e isso deve ser muito bem aceito no Brasil, pela quantidade de smartphones que temos", projeta Paula.