O mesmo movimento que a Oracle fez recentemente no Rio Grande do Sul, quando levou a sua operação regional para dentro de um ambiente de inovação (no caso, o Tecnopuc), a empresa está fazendo no restante do Brasil, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A empresa quer estar perto da energia e das conexões possíveis com startups estudantes, aceleradoras e incubadoras.