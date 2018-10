São Francisco

A Alpha Acid Brewing, uma cervejaria de Belmont, na Califórnia, está usando Blockchain para fazer o registro de todas as etapas de produção e transporte do produto. Se houver algum problema com o malte, lúpulo ou cevada, por exemplo, é possível identificar com precisão o lote e quem foi o fornecedor. A solução está sendo apresentada na área de exposições do Oracle OpenWorld (com direito à degustação das cervejas) e usa tecnologias como o Oracle Blockchain Applications Intelligent Track and Trace e o Oracle Supply Chain Management.