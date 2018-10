Cerca de 70% da água do mundo vai para a agricultura – e 50% deste total é desperdiçada pela falta de tecnologia. Pensando nisso, a Raks Tecnologia Agrícola desenvolveu um sistema capaz de fazer o controle inteligente da água usada na irrigação. Para a startup, incubada na Unitec, no Tecnosinos, já foi o tempo em que essa verificação era feita acompanhando apenas as previsões climáticas e colocando a mão no solo para identificar o momento de ligar ou desligar o sistema.

Pela nova proposta, sensores de umidade do solo alimentados por placas solares são colocados em pontos estratégicos do campo para fazer a leitura da umidade. Os dados são transmitidos por radiofrequência para uma plataforma web. “Isso permite identificar o momento ideal e, só então, acionar a irrigação para manter a umidade na raiz da planta. É uma solução que traz aumento de produtividade e economia em energia e água”, relata o gestor da Raks, Vinicius Muller.

A startup já desenvolveu os sensores e o software, e agora busca parceiros para realizar testes em culturas como soja e milho. O lançamento está previsto para janeiro de 2019.