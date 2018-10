Grandes players como Amazon, Google, Bradesco, IBM, 4all e SAP vão falar sobre as suas experiências com Inteligência Artificial na 14ª edição do FIC18 - Festival de Interatividade e Comunicação. Uma das perspectivas é mostrar a aplicação desta tecnologia na vida das pessoas.

“Soluções como o Waze ou o sistema de busca do Google usam Inteligência Artificial. Essa é a evolução, ou seja, quando deixamos de ver a IA como a coisa lá fora e ver mais como algo que faz parte do dia a dia”, destaca Melissa Lesnovski, curadora do FIC18. O FIC acontece nos dias 29 e 30 de outubro, no campus da Unisinos Porto Alegre.