A comunidade gaúcha de inovação está mobilizada para ficar entre as três finalistas do Startup Awards 2018, a 5ª edição de uma das maiores premiações voltadas ao ecossistema de inovação do Brasil. Até sexta-feira, é possível fazer a indicação no site https://www.startupawards.com.br em diversas categorias. Uma delas é, justamente, a Comunidade do Ano – quem quiser apoiar as iniciativas locais, pode votar na Comunidade RS.

Entre as iniciativas realizadas pelo Estado nesta área estão os Startups Weekends, Aliança da Inovação (Ufrgs/Pucrs/Unisinos), StartupRS, Gramado Summit e o Salão de Empreendedorismo, entre outras ações. Tem até um vídeo bacana criado para estimular a votação nas ações gaúchas (https://goo.gl/dydLQt). A premiação é uma iniciativa da Associação Brasileira de Startups.

Clique e confira o vídeo da campanha