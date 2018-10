Jorge Audy recebe Medalha Nacional do Mérito Cientifico

Audy será homenageado no dia 17 de outubro, no Palácio do Planalto, em Brasília CLAITON DORNELLES /JC

Um dos nomes de maior credibilidade no Brasil pela sua atuação no fomento da inovação e do empreendedorismo no Brasil, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e idealizador do Tecnopuc, Jorge Audy, receberá a Medalha Nacional do Mérito Cientifico, na classe Comendador, como Personalidade Nacional da área de Ciência e Tecnologia.

A cerimônia acontece no dia 17 de outubro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Concedido pela Ordem Nacional do Mérito Científico (ONMC), o reconhecimento é concedido a personalidades brasileiras e estrangeiras que contribuíram de forma relevante nas áreas científicas e técnicas para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A Medalha Nacional do Mérito Cientifico é a maior honraria da área no País e, diga-se de passagem, está em ótimas mãos.

Os agraciados são indicados pela comunidade científica nacional e escolhidos por uma comissão técnica formada por membros da Academia Brasileira da Ciência (ABC), (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC).

Audy coordena a Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 - Plano Nacional de Pós-Graduação na CAPES/MEC, é membro dos Conselhos Deliberativos Nacionais da EMBRAPII e do Sebrae e membro dos Conselhos Superiores de CT&I do RS e da ANPROTEC. Foi presidente do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós Graduação do Brasil, da Anprotec e da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos e Áreas de Inovação (IASP) da América Latina, além de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUCRS.