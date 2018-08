Os hábitos de consumo de jovens de 18 a 35 anos e a sua relação com as novas tecnologias no varejo serão conhecidos no dia 15 de agosto durante o evento Consumo & Tecnologia, realizado pelo Jornal do Comércio e a ESPM Sul.

Além de apresentar os resultados da pesquisa, o encontro vai reunir gestores de empresas como Panvel, Rappi, Senior e ESPM para debater as evoluções tecnológicas nessa área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link bit.ly/EventoConsumoeTecnologia