A partir da semana que vem, mais precisamente 1º de agosto, a Defense Distributed, empresa de defesa privada com sede em Austin (EUA) vai começar a disponibilizar no seu site arquivos para download e fabricação de armas em 3D. Foram alguns anos de discussões, até que veio o aval do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Basta entrar no site da empresa e lá estão os dez modelos, como AR-15, AR-10 e Beretta M9, disponíveis no DEFCAD, um repositório gratuito para dados técnicos de armas pequenas. De acordo com a companhia, esse sistema "foi construído para servir como um bem público e um recurso contínuo e padronizado para o fuzileiro americano e o armeiro". A decisão, claro, tem enfrentado muita contrariedade de movimentos de americanos que atuam para acabar com a violência causada pelas armas de fogo.