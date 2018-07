Estado tem uma das maiores adesões à CNH digital

Acessar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo smartphone já é uma realidade para cerca de 49 mil gaúchos - o segundo estado com maior adesão, atrás apenas de São Paulo, com 50,8 mil pessoas. Os dados são do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública responsável pela tecnologia do aplicativo. Aliás, pelos corredores da companhia, a brincadeira é tentar entender qual é a mágica que aconteceu e que fez o RS disparar no número de adesões. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 14,6 mil; no Amapá, apenas 273 casos. Algumas explicações: além dos gaúchos serem, historicamente, early adopters das novas tecnologias, o Detran-RS fez uma campanha forte para apresentar a CNH digital, e os resultados apareceram. No Brasil todo, foram emitidas 252.755 mil carteiras de motorista digitais - de um total superior a 70 milhões de motoristas brasileiros habilitados a dirigir no País. É um número ainda baixo, e um dos motivos que pode explicar isso é a usabilidade do site do Denatran, para o qual o usuário é direcionado após fazer o download do app criado pelo Serpro. Muitos usuários têm reclamado da dificuldade para se entender dentro do ambiente. Vale um update no sistema.

Tecnologia para o mal?

A partir da semana que vem, mais precisamente 1º de agosto, a Defense Distributed, empresa de defesa privada com sede em Austin (EUA) vai começar a disponibilizar no seu site arquivos para download e fabricação de armas em 3D. Foram alguns anos de discussões, até que veio o aval do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Basta entrar no site da empresa e lá estão os dez modelos, como AR-15, AR-10 e Beretta M9, disponíveis no DEFCAD, um repositório gratuito para dados técnicos de armas pequenas. De acordo com a companhia, esse sistema "foi construído para servir como um bem público e um recurso contínuo e padronizado para o fuzileiro americano e o armeiro". A decisão, claro, tem enfrentado muita contrariedade de movimentos de americanos que atuam para acabar com a violência causada pelas armas de fogo.

SOS Equipamentos

Boa notícia para as empresas que possuem equipamentos para serem usados em pesquisas científicas e tecnológicas que estão inoperantes por falta de manutenção há no máximo seis meses. A Finep vai disponibilizar até R$ 30 milhões para a manutenção corretiva de máquinas de médio e grande portes, que tenham sido apoiados em projetos não reembolsáveis financiados pela entidade. A ideia é que o SOS Equipamentos funcione como fluxo contínuo, com R$ 1 milhão por mês dedicado à iniciativa. O valor mínimo dos equipamentos elegíveis será de R$ 300 mil.