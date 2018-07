Com foco em tecnologia, Sinergy reforça time

Edu Ferreira e Ricardo Piccoli, da Sinergy JEFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW/JC

Com uma carteira de clientes que inclui gigantes como YouTube, Uber, Netflix e Cabify, e a única empresa de mídia externa presente em um parque tecnológico, o Tecnopuc, a Sinergy Novas Mídias ganha em 2018 um reforço que veio, justamente, do setor de tecnologia. Ricardo Piccoli, que foi o fundador da Criterium, especializada em mobilidade, será o novo COO da empresa.

A missão é modernizar a gestão e trazer a visão de tecnologia para o negócio. “Queremos também reforçar a conexão dos nossos produtos com o mundo digital, criando soluções novas e alinhadas ao poder de conexão que a mídia exterior permite fazer com o conceito de Smart Cities", explica Edu Ferreira, fundador da Sinergy.