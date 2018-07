A especialista na área de Transferência de Tecnologia da Pucrs Elizabeth Ritter dos Santos e o diretor do Tecnopuc, Rafael Prikladnicki, receberam reconhecimentos internacionais inéditos no Brasil. Com ampla experiência na área de propriedade intelectual, Elizabeth foi certificada pela Aliança de Profissionais de Transferência de Tecnologia (ATTP), com o título de Registered Technology Transfer Professional, o qual credencia profissionais com destacada atuação na área em mais de 60 países.

Ela foi pioneira no País no desenvolvimento de procedimentos ligados à gestão de Transferência de Tecnologia em universidades desde 1997, quando iniciou atividades nessa área na UFRGS – época que precede a Lei Nacional de Inovação 10.973, na qual participou da criação. Atualmente a área de Transferência de Tecnologia é um diferencial nas universidades, pois protege o conhecimento gerado e sua transferência para a sociedade. Elizabeth foi a primeira latino-americana a ser credenciada.

Prikladnicki foi reconhecido pela Software Startups Global Research Network, rede mundial de pesquisadores que estuda aspectos relacionados a startups de software do ponto de vista científico. Sua atuação teve destaque pelo pioneirismo em pesquisas científicas desenvolvidas nessa área na Pucrs, desde 2016, quando iniciou estudos sobre o comportamento de startups de software e a relevância das ações desenvolvidas pelo ecossistema de inovação da Universidade neste contexto.