Após aprovação na terça-feira no plenário do Senado do PLC 53/2018, o texto que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, falta apenas a sanção presidencial para o Brasil entrar para a lista dos países que já regulamentaram os ativos mais valiosos da sociedade da informação.

Isso já é uma realidade nos nossos vizinhos latinos, como Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Uruguai e Argentina – esta última se destaca por ter uma lei considerada com mesmo nível do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais (GDPR). “Na medida em que a economia digital gira em torno dos dados pessoais, é preciso delimitar alguns limites e melhores práticas, para proteção do consumidor e evitar inclusive concorrência desleal”, destaca Patricia Peck, advogada especialista em Direito Digital.