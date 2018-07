Borracha da bola da Copa é produzida no Rio Grande do Sul

A Telstar 18, bola oficial da Copa do Mundo na Rússia, tem uma curiosidade extracampo que poucos conhecem: ela contém borracha ecologicamente correta fabricada a partir de etileno de base biológica produzido pela Braskem.

O produto é da Arlanxeo, joint venture entre a Lanxess e a Saudi Aramco e foi produzida na unidade de Triunfo HPE, no Rio Grande do Sul. A borracha é fabricada com etileno de base biológica extraído da cana de açúcar. O componente serve de almofada para garantir características ideais de quique durante os jogos.