Na Copa do Mundo das mídias sociais, o Brasil fica com o vice-campeonato. É Portugal, graças a Cristiano Ronaldo, que lidera o ranking dos atletas convocados com mais seguidores no Facebook, Twitter e Instagram. Os 23 atletas do atual campeão europeu acumulam mais de 360 milhões de seguidores - sozinho, Cristiano Ronaldo tem 320 milhões.

Completam o Top 5 a Espanha, Argentina e a Alemanha. Os dados são de um estudo mundial realizado pela ECCO em parceria com a ADS Comunicação Corporativa.